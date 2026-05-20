У Тернополі ліквідовують аварію на водопроводі: частина вулиці Будного та Петриків без води

Сьогодні спеціалісти КП «Тернопільводоканал» проводять аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Степана Будного в Тернополі.

Причиною відключення стало пошкодження водопровідної мережі. Через аварію тимчасово припинено водопостачання за такими адресами: вул. Степана Будного №26, 26А, 26Б, а також село Петриків.

У комунальному підприємстві повідомили, що фахівці працюють над ліквідацією аварії та намагаються відновити подачу води орієнтовно до 14:00.