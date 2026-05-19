Які 5 галузей забезпечили майже 68% надходжень до бюджету на Тернопільщині

У січні-квітні цього року п’ять провідних галузей економіки забезпечили 4 млрд 989,5 млн грн надходжень до Зведеного бюджету України. Це становить 67,7% усіх бюджетних платежів, мобілізованих на Тернопільщині.

Найбільшу частку надходжень сформували підприємства сфери державного управління й оборони, а також обов’язкового соціального страхування. Від них до держбюджету надійшов 1 млрд 170 млн грн, або 16% загального обсягу надходжень.

Вагомий внесок забезпечили підприємства оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів. Вони спрямували до бюджету 1 млрд 126,8 млн грн податків і зборів. Частка галузі у зведеному бюджеті склала 15,3%.

Таку ж суму – 1 млрд 126,8 млн грн – сплатили суб’єкти господарювання аграрного сектору, лісового та рибного господарства. Їхня частка у загальному обсязі надходжень також становить 15,3%.

Підприємства переробної промисловості упродовж чотирьох місяців перерахували до бюджету 1 млрд 75,3 млн грн. Частка галузі у зведеному бюджеті склала 14,6%.

Суб’єкти господарювання у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності забезпечили надходження у сумі 490,6 млн грн. Їх питома вага у загальному обсязі бюджетних платежів становить 6,7%.

Загалом результати перших 4 місяців цього року свідчать про вагому роль ключових галузей економіки у формуванні доходів бюджету та збереження позитивної динаміки сплати податків на Тернопільщині.