551 тисяча експонатів і новий цифровий портал: як на Тернопільщині розвивають культуру

У Бережанському замку на Тернопільщині відбулися урочистості з нагоди Міжнародного дня музеїв. Захід об’єднав музейників області, представників влади та діячів культури для обговорення розвитку музейної сфери, відзначення працівників галузі та презентації нових цифрових рішень для туризму.

Як повідомили у Тернопільській ОВА, нині в області функціонують 32 комунальні музеї, з яких дев’ять мають обласне підпорядкування, а також 144 музеї та музейні кімнати на громадських засадах. У музейних фондах Тернопільщини зберігається понад 551 тисяча експонатів, а працюють у галузі 299 фахівців.

До урочистостей долучилася заступниця начальника Тернопільської ОВА Наталія Масник, яка наголосила на важливій ролі музейних працівників у збереженні історичної пам’яті та української ідентичності.

Під час заходу кращих працівників музейної сфери нагородили подяками Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, а також грамотами Тернопільської обласної державної адміністрації — за професіоналізм, сумлінну працю та вагомий внесок у збереження культурної спадщини.

Окрему увагу учасників привернула презентація тестової демоверсії цифрового туристичного порталу TERNOPILLYA TRAVEL. Платформа має стати сучасним інструментом розвитку внутрішнього туризму та міститиме інтерактивні мапи, туристичні маршрути, каталоги локацій і можливості для промоції місцевого туристичного бізнесу.

Після офіційної частини гості заходу відвідали екскурсію Бережанським замком та мали змогу поспілкуватися у неформальній атмосфері.

Організаторами події виступили Тернопільська обласна військова адміністрація, Тернопільська обласна рада, департамент культури та туризму ОВА та Державний історико-архітектурний заповідник у місті Бережани.