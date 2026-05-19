У Тернополі відбувся фестиваль духовної пісні «Я там, де є Благословіння»: назвали володарів Гран-прі та лауреатів

У Тернополі відбувся Всеукраїнський міжконфесійний фестиваль духовної пісні «Я там, де є Благословіння», який упродовж двох днів об’єднав виконавців, хори, ансамблі та шанувальників духовного мистецтва з різних куточків України.

Духовна пісня, яка несе світло, добро та внутрішню гармонію, звучала у місті 16 та 17 травня. Першого дня фестивалю проходили конкурсні виступи учасників, а вже 17 травня на імпровізованому сценічному майданчику біля пам’ятника Івану Франку відбулося урочисте нагородження переможців та святковий гала-концерт.

Відкрили мистецьке дійство народна артистка України Оксана Пекун разом із народною хоровою капелою «Зоринка» — володарем Гран-прі фестивалю 2023 року. Вони виконали пісню «Божі крила».

Учасників фестивалю привітав секретар Тернопільської міської ради Ігор Гірчак, який разом з Оксаною Пекун вручив головну нагороду фестивалю.

Гран-прі фестивалю

Володарем Гран-прі фестивалю духовної пісні «Я там, де є Благословіння» став студентський хор «Соломія» Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької. Художній керівник колективу — Андрій Голодрига.

Ще однією особливою подією фестивалю стало вручення спеціальних подарунків від міського голови Тернополя Сергія Надала. За традицією, це були мікрофони, які цьогоріч отримали вокалістки Даяна Москаль та Юлія Рибакова — вихованка народної аматорської вокальної студії «Шанс» ПК «Березіль» імені Леся Курбаса.

Переможці у номінації «Хори та капели»

Категорія «Професіонали»

І вікова група

лауреатом І премії став дитячий хор «МІКСТОН» Теребовлянської школи мистецтв. Художній керівник — Марчук Єлизавета, концертмейстер — Плотнікова Лідія.

ІІ вікова група

лауреатом І премії став дитячий хор «Тоніка» Тернопільської музичної школи №2 імені Михайла Вербицького. Художній керівник — Оксана Цимбалюк, концертмейстер — Олена Зазуляк.

ІІІ вікова група

лауреатом І премії стала хорова капела «Освіта» факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Художній керівник — Яценко Галина, концертмейстер — Юрчак Оксана.

Категорія «Аматори»

ІІІ вікова група

лауреатом І премії став хор «Glorificantes» (м. Львів), художній керівник — Катерина Безручка;

лауреатом ІІ премії став Народний аматорський хор «Дзвони пам’яті» Палацу культури «Березіль» імені Леся Курбаса, художній керівник — Ірина Черноус;

лауреатом ІІІ премії став Народний аматорський хор національно-патріотичної пісні «Заграва» Палацу культури «Березіль» імені Леся Курбаса, хормейстер — Андрій Ткач.

Переможці у номінації «Вокальні ансамблі»

Категорія «Професіонали»

І вікова група

лауреатом став ансамбль «Дзвіночки» Тернопільської музичної школи №2 імені Михайла Вербицького. Художній керівник — Войтович Юлія, концертмейстер — Держерука Леся.

ІІ вікова група

лауреатом І премії став вокальний ансамбль «Сяйво голосів» Золотниківської музичної школи, художній керівник — Северін Людмила;

лауреатом ІІ премії став дует «Луноспів» у складі Мар’яни Пастушин та Анастасії Голінської (Тернопільський ліцей №21 — СМШ ім. Ігоря Герети), художній керівник — Купецька Оксана.

ІІІ вікова група

диплом лауреата І премії здобув вокальний ансамбль «Байковея» Школи мистецтв Байковецької територіальної громади, художній керівник — Тетяна Дмитрук-Тимченко, концертмейстер — Дубас Христина;

диплом лауреата ІІ премії отримав дует у складі Марʼяни Николин та Вероніки Величко, художній керівник — Мар’яна Николин.

Категорія «Аматори»

ІІ вікова група

звання лауреата І премії та перше місце здобуло вокальне тріо сестер Демидась «3DSISTERS» парафії Різдва Христового УГКЦ із села Чорнобаївка Херсонської області, художній керівник — Демидась Богдан;

лауреатами ІІІ премії стали брати — дует Єлеазар та Веніамін Прокопчуки, керівник — Рубель Олена.

ІІІ вікова група

лауреатом І премії став народний жіночий вокальний ансамбль «Пісенне джерело» Трибухівського сільського будинку культури, художній керівник — Забарило Галина;

лауреатом ІІ премії стало тріо «Епоха» Будинку культури «Кутківці», художній керівник — Ірина Дукельська;

лауреатом ІІІ премії став ансамбль «На крилах надії» клубу села Ренів Залозецької громади, художній керівник — Рій Петро.

Переможці у номінації «Солісти-вокалісти»

Категорія «Професіонали»

І вікова група

лауреатом І премії стала Даяна Москаль — Борщівська школа мистецтв, художній керівник — Черсак Галина;

лауреатом ІІ премії стала Софія Товстюк — Борщівська школа мистецтв, художній керівник — Захарчук Надія, концертмейстер — Сатко Олена;

лауреатом ІІІ премії стала Вероніка Стрілкова — Острівська музична школа, художній керівник — Григорчук Тетяна.

ІІ вікова група

лауреатом І премії стала Вікторія Юхимович — Борщівська школа мистецтв, художній керівник — Захарчук Надія;

лауреатом ІІ премії стала Анжеліка Павлюк — Скала-Подільська школа мистецтв, художній керівник — Черсак Галина;

лауреатом ІІІ премії стала Вероніка Осадчук — Тернопільська музична школа №1 ім. Василя Барвінського, художній керівник — Тетяна Жмуд.

ІІІ вікова група

лауреатом І премії стала Ангеліна Мар’ясич (місто Тернопіль), художній керівник — Николин Мар’яна;

лауреатом ІІ премії стала Мар’яна Лебедик (село Чернихів);

лауреатом ІІІ премії стала Богдана Федишин (село Задвір’я), художній керівник — Штурмак-Яремишин Іванна, концертмейстер — Конюх Марта.

Категорія «Аматори»

І вікова група

лауреатом І премії став Святослав Мартинів, художній керівник — Мар’яна Трачук;

лауреатом ІІ премії стала Ніколь Мамчура, художній керівник — Мар’яна Николин;

лауреатом ІІІ премії став Давид Лакомий, художній керівник — Щурик Тетяна.

ІІ вікова група

лауреатом І премії стала Вікторія Хлєбнікова (вокальна студія Art School Triumf, Тернопіль), художній керівник — Сичова Анастасія;

лауреатом ІІ премії стала Христина Сеньків (вокальна студія Art School Triumf, Тернопіль), художній керівник — Сичова Анастасія.

ІІІ вікова група

лауреатом І премії стала Юлія Рибакова — народна аматорська вокальна студія «Шанс» ПК «Березіль» імені Леся Курбаса, художній керівник — Іванна Чагарин;

лауреатом ІІ премії стала Богдана Проценко, художній керівник — Рубель Олена;

лауреатом ІІІ премії стала Наталія Іванчук — народна аматорська вокальна студія «Шанс» ПК «Березіль» імені Леся Курбаса, художній керівник — Іванна Чагарин.

У концертній програмі фестивалю також виступили хор «Блага вість» церкви Різдва Пресвятої Богородиці, тернопільська співачка Оксана Корзун, дует «Bugs & Bunny» у складі Мар’яни Гордій та Назара Каспрука, а також академічний камерний хор «Бревіс» Тернопільської обласної філармонії під керівництвом заслуженого артиста України Святослава Дунця.

Завершив фестиваль гімн «Я там, де є Благословіння», автором якого є поет Олександр Смик. Його виконали керівниця народної вокальної студії «Шанс» Іванна Чагарин та зразкова дитяча хорова студія духовної пісні «Фантазія» Центру творчості дітей та юнацтва Тернополя.

Вели святкову програму Христина Вітвіцька та Андрій Оленин.