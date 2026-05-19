На Тернопільщині у чоловіка в руках підірвалася граната

У Кременці на Тернопільщині чоловік отримав важкі травми через необережне поводження із запалом до бойової гранати. У його руках здетонував вибухонебезпечний предмет, унаслідок чого медики діагностували травматичну ампутацію двох пальців руки.

Про інцидент повідомив начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

За його словами, повідомлення про вибух до поліції надійшло 18 травня від лікарів. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що вибух стався на території нежитлового господарства. Під час обстеження поліцейські виявили схрон із забороненими предметами.

Крім того, під час огляду домоволодіння потерпілого правоохоронці вилучили 1439 набоїв різного калібру.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває у лікарні під наглядом медиків.

Правоохоронці вирішують питання про повідомлення йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

У поліції вкотре закликають мешканців не торкатися підозрілих предметів, боєприпасів чи зброї та у разі їх виявлення одразу телефонувати на спецлінії 102 або 112.