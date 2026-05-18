На Тернопільщині продовжують ремонт державних доріг: де тривають роботи

На Тернопільщині триває ремонт автомобільних доріг державного значення. Дорожники проводять роботи за принципом пріоритетності — насамперед на логістично важливих маршрутах та автошляхах з інтенсивним рухом транспорту.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, минулого тижня основні ремонтні роботи завершили на трасі Н-02 /М-06/ – Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка на ділянці від Кременця у напрямку Радивилова. Також дорожні бригади працювали на автошляху Р-26 Острог – Кременець.

Наразі ремонт картами розпочали на дорозі Р-39 Броди – Тернопіль. Роботи проводять на ділянці протяжністю майже 15 кілометрів — від села Біла у напрямку Плотичі.

За інформацією служби, дорожники спочатку зрізають зношене покриття, після чого обробляють ділянки емульсією та вкладають гарячий асфальтобетон.

У відомстві зазначили, що ремонт дороги Р-39 виконують на умовах співфінансування. Один мільйон гривень на проведення робіт виділила Білецька територіальна громада.

У Службі відновлення наголошують, що така співпраця дозволяє виконувати більше ремонтів на державних дорогах області в умовах обмеженого фінансування та приділяти більше уваги ділянкам, які проходять через громади.

Водіїв закликають бути уважними на ділянках проведення робіт, дотримуватися правил дорожнього руху та звертати увагу на тимчасові дорожні знаки.