Ієродиякона Почаївської лаври затримали та направили до ТЦК

На українському кордоні під час в’їзду з Грузії представники територіального центру комплектування затримали ієродиякона Олімпія (Хращевського). Про це йдеться на сторінці Союзу православних журналістів.

За оприлюдненою інформацією, подія сталася 15 травня. Повідомляється, що 45-річного священнослужителя після затримання доставили до одного з ТЦК у Чернівецькій області.

Ієродиякон Олімпій є пострижеником Свято-Успенської Почаївської лаври. За даними джерел, останні кілька років він перебував у горах Абхазії, а тепер повертався до Свято-Духівського скиту в Почаєві.