  Судитимуть  жителя Чортківщини, обвинуваченого в  убивстві дружини під час сварки

Ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт у щодо 37-річного жителя одного з сіл Чортківського району, обвинуваченого в умисному вбивстві ( ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 37- річний чоловік уночі 17 грудня 2025 року посварився з 31-річною дружиною через ревнощі. Під час сварки він вдарив її у груди та живіт ножем. На той час удома були їх неповнолітні сини. Молодший 11-річний хлопчик викликав швидку та поліцію. На жаль, жінка померла ще до приїзду медиків.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо на місці вчинення злочину.

Він перебуває під вартою.

Розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в області.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.