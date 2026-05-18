За порушення правил на самокатах у Тернополі штрафують батьків неповнолітніх

У Тернополі посилили контроль за дотриманням правил користування електротранспортом у пішохідній зоні центральної частини міста. Про це повідомили в Тернопільській міській раді.

Інспектори муніципальної інспекції спільно з патрульною поліцією проводять перевірки щодо безпечного пересування електросамокатів у місцях з великим скупченням пішоходів.

За минулий тиждень правоохоронці склали 4 адміністративні матеріали. Зокрема:

1 протокол — на повнолітню особу за ст. 152 КУпАП

3 протоколи — на батьків неповнолітніх за ч. 3 ст. 184 КУпАП через керування дітьми електросамокатами у заборонених зонах

Також у межах профілактичної роботи проведено понад 20 роз’яснювальних бесід із громадянами щодо правил користування електротранспортом та відповідальності за їх порушення.

У міськраді нагадують, що у випадках порушення правил благоустрою неповнолітніми відповідальність несуть їхні батьки. Мешканців і гостей міста закликають дотримуватися правил безпеки та поважати пішохідний простір.