У Збаражі зустрінуть військових, які повернулися з російського полону

19 травня о 17:30 на майдані Івана Франка у Збаражі відбудеться зустріч українських захисників, які повернулися з російського полону.

Додому повертаються двоє військових зі Збаражчини — Ярослав Малащук зі Збаража та Михайло Торченюк із села Травневе. Про це повідомили у Збаразькій міській раді.

Після тривалого перебування у полоні захисники нарешті повертаються на рідну землю. На них чекають рідні, друзі та жителі громади, які весь цей час підтримували військових і вірили у їхнє повернення.

Мешканців громади закликають прийти на майдан Івана Франка, щоб підтримати воїнів та разом зустріти героїв вдома.