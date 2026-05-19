Молодик з Тернопоял потрапив у митний скандал: у Sprinter виявили брендові речі на майже 1 млн грн.

У пункт пропуску «Краківець – Корчова» прибув MERCEDES-BENZ SPRINTER у напрямку «в’їзд в Україну».

21-річний водій, мешканець Тернопільщини, обрав смугу руху «червоний коридор» та задекларував понад 500 кг вживаного одягу, повідомляють у львівській митниці.

Однак під час перевірки авто за допомогою рентгенографічного сканування було зафіксовано аномалії. Згодом митники виявили аксесуари, одяг та взуття Dior, Yves Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Prada, Loro Piana, Jimmy Choo, Puma, Ralph Lauren та інших брендів.

Орієнтовна вартість вилучених товарів становить близько 700 тисяч гривень.

За цим фактом складено адмінпротокол про порушення митних правил відповідно до ч. 2 ст. 471 МКУ.