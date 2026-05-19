Частина мікрорайону «Східний» у Тернополі 20 травня залишиться без води

У Тернополі 20 травня частина мікрорайону «Східний» тимчасово залишиться без холодного водопостачання. Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі на проспекті Степана Бандери.

Як повідомили у КП «Тернопільводоканал», водопостачання буде відсутнє з 09:00 до 21:00.

Без води залишаться житлові будинки та адміністративні приміщення за адресами:

просп. Степана Бандери від №37 до №87,

вул. Андрія Чайковського,

вул. Івана Богуна,

вул. Євгена Мєшковського,

вул. Василя Стефаника,

вул. Івана Пулюя,

вул. Глибока,

вул. Нова,

вул. Новосонячна,

вул. Сонячна,

вул. Андрія Малишка.

У комунальному підприємстві перепрошують мешканців за тимчасові незручності та закликають завчасно зробити необхідні запаси води.