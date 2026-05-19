Частина мікрорайону «Східний» у Тернополі 20 травня залишиться без води

У Тернополі 20 травня частина мікрорайону «Східний» тимчасово залишиться без холодного водопостачання. Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі на проспекті Степана Бандери.

Як повідомили у КП «Тернопільводоканал», водопостачання буде відсутнє з 09:00 до 21:00.

Без води залишаться житлові будинки та адміністративні приміщення за адресами:

  • просп. Степана Бандери від №37 до №87,
  • вул. Андрія Чайковського,
  • вул. Івана Богуна,
  • вул. Євгена Мєшковського,
  • вул. Василя Стефаника,
  • вул. Івана Пулюя,
  • вул. Глибока,
  • вул. Нова,
  • вул. Новосонячна,
  • вул. Сонячна,
  • вул. Андрія Малишка.

У комунальному підприємстві перепрошують мешканців за тимчасові незручності та закликають завчасно зробити необхідні запаси води.

