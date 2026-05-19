Частина мікрорайону «Східний» у Тернополі 20 травня залишиться без води
У Тернополі 20 травня частина мікрорайону «Східний» тимчасово залишиться без холодного водопостачання. Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі на проспекті Степана Бандери.
Як повідомили у КП «Тернопільводоканал», водопостачання буде відсутнє з 09:00 до 21:00.
Без води залишаться житлові будинки та адміністративні приміщення за адресами:
- просп. Степана Бандери від №37 до №87,
- вул. Андрія Чайковського,
- вул. Івана Богуна,
- вул. Євгена Мєшковського,
- вул. Василя Стефаника,
- вул. Івана Пулюя,
- вул. Глибока,
- вул. Нова,
- вул. Новосонячна,
- вул. Сонячна,
- вул. Андрія Малишка.
У комунальному підприємстві перепрошують мешканців за тимчасові незручності та закликають завчасно зробити необхідні запаси води.