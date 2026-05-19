Кір знову становить загрозу: на Тернопільщині фіксують нові випадки захворювання

У Тернопільській області зафіксовано спалах кору серед дитячого населення, зокрема у Чортківському районі. Про це повідомили у КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ТОР.

Медики наголошують, що кір залишається однією з найзаразніших інфекцій у світі та становить серйозну загрозу для здоров’я, особливо для дітей. Захворювання може спричиняти тяжкі ускладнення, зокрема пневмонію, ураження нервової системи, інвалідизацію, а в окремих випадках — летальні наслідки.

Також фахівці звертають увагу на небезпеку краснухи, яка особливо ризикова для вагітних жінок і може призводити до вроджених вад розвитку у дитини.

У медичній установі підкреслюють, що вакцинація є єдиним ефективним способом профілактики. Щеплення проти кору, паротиту та краснухи (КПК) в Україні проводяться відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень — у віці 1 року та 4 років.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я застерігають, що зниження рівня імунізації може призвести до повторних масштабних спалахів інфекцій, які раніше були майже контрольованими.

Медики закликають жителів області перевірити свій вакцинальний статус та своєчасно подбати про щеплення дітей, адже високий рівень вакцинації залишається ключовим фактором захисту громадського здоров’я.