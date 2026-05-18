Жорстокий напад у центрі Почаєва: жінка у важкому стані

Поліцейські затримали жителя Кременецького району за підозрою у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження.

Інцидент стався 17 травня у центрі Почаєва. До поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа завдала жінці ножового поранення. Потерпілу, 43-річну уродженку Рівненщини без постійного місця проживання, у важкому стані госпіталізували до лікарні. Наразі вона перебуває у реанімаційному відділенні.

Правоохоронці встановили особу нападника. Ним виявився 30-річний житель Кременецького району. Поліцейські оперативно розшукали та затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

За даними слідства, чоловік раніше не був знайомий із потерпілою. Мотиви свого вчинку він пояснити не зміг. Відомо, що затриманий перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері.

Попередньо встановлено, що напад стався раптово: чоловік підійшов до жінки на вулиці та завдав один проникаючий удар ножем у тулуб, після чого втік. Очевидці викликали швидку допомогу та повідомили поліцію.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Розслідування триває.