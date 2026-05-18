На Тернопільщині розпочали вакцинацію диких тварин проти сказу

Із 18 до 22 травня на території 55 громад Тернопільської області триватиме весняна кампанія з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Фахівці розкладатимуть спеціальні принади з вакциною наземним методом. Загальна площа проведення заходів становить 7800 квадратних кілометрів.

Після завершення розкладання принад спеціалісти контролюватимуть їх споживання тваринами та проводитимуть відповідний аналіз.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що принади є безпечними для людей і домашніх тварин. Вони мають вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із запахом м’ясо-кісткового борошна.

Жителів області просять не торкатися принад, не переносити та не руйнувати їх, а залишати доступними для диких тварин.