Після років неволі: Збаражчина зустріла своїх захисників вдома

У Збаражі відбулася зворушлива зустріч українських військових, які повернулися з російського полону. Громада урочисто привітала захисників, які після тривалого перебування у неволі нарешті повернулися додому.

Як повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський, додому повернулися збаражанин Ярослав Малащук та мешканець села Травневе Михайло Торченюк.

Ярослав Малащук перебував у російському полоні 1 рік і 8 місяців, а Михайло Торченюк — 3 роки і два місяці.

На зустріч захисників прийшли сотні жителів громади, духовенство, представники влади, друзі та побратими. Люди зустрічали воїнів з українськими прапорами, оплесками та словами вдячності.

Після довгих місяців очікування військові змогли вперше за тривалий час обійняти рідних та близьких, які щодня молилися за їхнє повернення.

Попереду у захисників — лікування, реабілітація та адаптація після пережитого у полоні. У громаді наголошують: найголовніше, що воїни повернулися живими додому.