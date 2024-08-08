У Тернополі судитимуть рекетирів

Прокурорами обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох жителів м. Тернополя, які упродовж 2020–2023 років систематично вимагали грошові кошти у підприємців у сумах від 85 тисяч доларів США до 250 тисяч євро, погрожуючи вбивством їх рідних у численних смс-повідомленнях.



З метою підтвердження реальності погроз обвинувачені закладали вибухові пристрої, переважно «розтяжки» на основі ручної осколкової гранати Ф1, поблизу належного потерпілим житла та закріплювали сконструйовану з такої ж гранати вибухівку сповільненої дії на автомобілях. У результаті детонації майно потерпілих зазнало значних пошкоджень.



Одному з обвинувачених обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому – тримання під вартою з визначенням застави.



Накладено арешт на належне майно обвинувачених на загальну суму 2 млн 200 тис. грн.



Обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.



Розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.

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