На Тернопільщині до Збройних Сил України просяться сімнадцятирічні юнаки

Тернопільщина повністю виконала план призову на строкову військову службу до лав ЗСУ. Останню у цьому році партію новобранців до української армії відправили сьогодні, у навчальний центр на Львівщину. Як повідомив ТВО військового комісара Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Микола Бойко, окрім Збройних Сил, уже повністю виконано план призову до Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

– Призов не простий, оскільки відбувається в умовах пандемії COVID-19. Однак усі поставлені завдання виконують вчасно. Загалом на строкову військову службу до лав Збройних Сил та інших військових формувань України з Тернопільщини восени вже відправлено понад 400 призовників, – каже підполковник Микола Бойко.

За його словами, наступного тижня планується відправити до Національної гвардії України ще близько двох десятків юнаків і призов в області буде повністю завершено.

На обласному збірному пункті вирізняється юнак спортивної статури Роман Шевчук із села Ласківці Теребовлянського району. Йому нещодавно виповнилося 18 років і він попросився йти до війська. За словами ТВО військового комісара Теребовлянського районного ТЦК та СП підполковника Олександра Кравця, цей хлопець виявив бажання долучитися до армійських лав ще коли йому не було навіть вісімнадцяти.

– Оскільки закон не дозволяє відправляти на строкову службу 17-річних юнаків, ми чекали, коли Роману виповниться 18 літ. Я знаю родину Шевчуків, які виховують дітей у патріотичному дусі, – розповідає підполковник Олександр Кравець.

Роман каже, що у їхній сім’ї четверо дітей. Вже пів року, як на строковій службі у Нацгвардії перебуває його старший брат. Як тільки вітчизняне законодавство дозволило і йому одягнути військовий однострій, він одразу відправився поповнити ряди ЗС України.

Ще один призовник – 26-річний Ярослав Дрозда з села Джурин Чортківського району, який нещодавно завершив навчання у Подільському державному аграрно-технічному університеті. Він теж йде добровільно на військову службу.

– Усе йде до того, що аби обійняти будь-яку керівну посаду в цивільному житті, необхідна буде військова служба і військовий квиток. Служба в армії має допомогти у реалізації майбутніх моїх планів, – говорить Ярослав Дрозда.

Фото Олени Величанської

Василь Лабай, кореспондент АрміяInform