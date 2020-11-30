Офіційно: 186 нових випадків інфікування COVID-19 та одна смерть в області за 30 листопада
186 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 30 листопада 2020 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 1 (чоловік 71 р. м. Тернопіль).
одужало – 168 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 594
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 27848 осіб;
одужало – 21782 особи;
летальних випадків – 377 (1 випадок житель сусідньої області);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль –7401 (5545 одужало, 85 летальних, 1771 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1436 (1054 одужало, 13 летальних, 369 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1331 (1099 одужало, 21 летальних, 211 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1105 (983 одужало, 17 летальних, 105 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1427 (1039 одужало, 21 летальних, 367 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1259 (1044 одужало, 25 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 190 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1251 (1023 одужало, 18 летальних, 210 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 636 (552 одужало, 9 летальних, 75 продовжують хворіти);
– Козівський район – 786 (634 одужало, 5 летальних, 147 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1607 (1323 одужало, 27 летальних, 257 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 695 (550 одужало, 2 летальних, 143 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 1071 (916 одужало, 21 летальних, 134 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 1061 (730 одужало, 10 летальних, 321 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 398 (335 одужало, 3 летальних, 60 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 1160 (938 одужало, 25 летальних, 197 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 2281 (1684 одужало, 25 летальних, 572 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 2063 (1610 одужало, 30 летальних, 423 продовжують хворіти);
– Шумський район – 880 (723 одужало, 19 летальних, 138 продовжують хворіти);
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (57 осіб)
Бережанський район (9 осіб):
• м. Бережани – 7
• с. Саранчуки – 2
Борщівський район (9 осіб):
• м. Борщів – 1
• с. Більче-Золоте – 1
• с. Збручанське – 3
• с. Устя – 3
• с. Кривче – 1
Бучацький район (3 особи):
• с. Бучач – 1
• с. Звенигород – 1
• с. Трибухівці – 1
Гусятинський район (10 осіб):
• смт Гусятин – 4
• м. Копичинці – 3
• м. Хоростків – 3
Заліщицький район (6 осіб):
• м. Заліщики – 1
• смт Товсте – 1
• с. Лисичники – 2
• с. Поділля – 1
• с. Зелений Гай – 1
Збаразький район (7 осіб):
• м. Збараж – 3
• с. Синява – 1
• с. Базаринці – 1
• с. Старий Вишнівець – 1
• с. Зарубинці – 1
Зборівський район (7 осіб):
• м. Зборів – 3
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Курівці – 2
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
Козівський район (3 особи):
• с. Великий Ходачків – 1
• с. Хоробрів – 2
Кременецький район (8 осіб):
• м. Кременець – 3
• с. Підлісці – 1
• с. Лосятин – 1
• с. Білокриниця – 1
• с. Шпиколоси – 2
️Лановецький район (6 осіб):
• с. Ванжулів – 2
• с. Буглів – 1
• с. Вишгородок – 2
• с. Лопушне – 1
️Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська – 4
Підволочиський район (3 особи):
• м. Скалат – 3
Підгаєцький район (2 особи):
• с. Старе Місто – 1
• с. Яблунівка – 1
Теребовлянський район (11 осіб):
• м. Теребовля – 2
• с. Кобиловолоки – 1
• с. Остальці – 1
• с. Ласківці – 1
• с. Буданів – 3
• с. Плебанівка – 1
• с. Воля – 2
Тернопільський район (15 осіб):
• смт Велика Березовиця – 6
• с. Буцнів – 1
• с. Драганівка – 1
• с. Біла – 1
• смт Великі Бірки – 1
• с. Почапинці – 1
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Мишковичі – 2
️Чортківський район (16 осіб):
• м. Чортків – 15
• с. Мухавка – 1
Шумський район (10 осіб):
• м. Шумськ – 1
• с. Темногайці – 3
• с. Великі Загайці – 2
• с. Сураж – 1
• с. Великі Дедеркали – 2
• с. Новостав – 1