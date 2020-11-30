Офіційно: 186 нових випадків інфікування COVID-19 та одна смерть в області за 30 листопада

186 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 30 листопада 2020 року.

Також за останню добу

За весь час пандемії в Тернопільській області

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль –7401 (5545 одужало, 85 летальних, 1771 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1436 (1054 одужало, 13 летальних, 369 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1331 (1099 одужало, 21 летальних, 211 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1105 (983 одужало, 17 летальних, 105 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1427 (1039 одужало, 21 летальних, 367 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1259 (1044 одужало, 25 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 190 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1251 (1023 одужало, 18 летальних, 210 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 636 (552 одужало, 9 летальних, 75 продовжують хворіти);

– Козівський район – 786 (634 одужало, 5 летальних, 147 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1607 (1323 одужало, 27 летальних, 257 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 695 (550 одужало, 2 летальних, 143 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1071 (916 одужало, 21 летальних, 134 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 1061 (730 одужало, 10 летальних, 321 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 398 (335 одужало, 3 летальних, 60 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1160 (938 одужало, 25 летальних, 197 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2281 (1684 одужало, 25 летальних, 572 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 2063 (1610 одужало, 30 летальних, 423 продовжують хворіти);

– Шумський район – 880 (723 одужало, 19 летальних, 138 продовжують хворіти);