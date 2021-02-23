На Тернопільщині дві 200-літні липи переведено в заповідний фонд

Рішенням обласної ради, кількість об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Тернопільської області збільшено на два об’єкти загальною площею 227,8921 гектарів.

У селі Байківці Тернопільського району, за пропозицією Байковецької адміністрації загально-освітньої школи І–ІІ ступенів, оголошено ботанічну пам’ятку природи місцевого значення «Липи Ірени та Гелени» площею 0,03 га. Липи зростають на території Байковецької загально-освітньої школи по вул. Січових Стрільців. Згідно історичних джерел на місці, де розташована школа був панський маєток Шалінських. Панами біля маєтку у ХVІІІ столітті був закладений парк у ландшафтному стилі. З парку залишилося дві вікові липи, вік яких сягає понад 200 років. Пан мав дві дочки Ірену та Гелену. Пам’ятка природи оголошена з метою збереження та охорони двох дерев липи серцелистої віком понад 200 років, що мають природоохоронну, історико-культурну, науково-пізнавальну еколого-освітню та естетичну цінність.

Другий об’єкт – став у долині річці Серет, що у смт. Залізці Тернопільського району, оголошено гідрологічним заказником місцевого значення «Залозецький став» площею 227,8621 га. Заказник створено з метою охорони та збереження водного об’єкту, що має природоохоронну, історико-культурну, естетичну, оздоровчу та господарську цінність.

На сьогодні природно-заповідний фонд в області становить 645 територій та об’єктів загальною площею 135,76 тис. гектарів.



