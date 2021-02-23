Роботодавці Тернопільщини шукають працівників. Топ-10 вакансій і зарплат

За січень 2021 року через службу зайнятості Тернопільщини 685 роботодавців шукали працівників на 1512 вакансій. Серед них 7,9% – із заробітною платою вищою від середньої по області. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Так, зарплату у 17 тис. грн пропонували складальнику електричних машин та апаратів і машиністу бульдозера, 15,8 тис. грн – водію тролейбуса, 15 тис. грн – оператору із штучного осіменіння тварин та птиці, столяру-верстатнику на будівництві, по 14 тис. грн – керуючому відділенням і старості, до 13 тис. грн готові платити торгівельному представнику, по 12 тис. грн. оператору верстатів з програмним керуванням, по 11 тис. грн на місяць пропонували поліцейському, машиністу грейдера, майстру служби (транспорт, зв’язок), налагоджувальнику автоматів і напівавтоматів.

За видами економічної діяльності роботодавці найбільше потребували працівників у державному управлінні, торгівлі та ремонту транспортних засобів та в переробній промисловості.

Найбільший попит на сьогодні мають: водії автотранспортних засобів, спеціалісти державної служби (місцевого самоврядування), продавці, поліцейські (інспектори) патрульної служби, кухарі, бухгалтери, вчителі, водії тролейбуса, менеджери, електромонтери і трактористи-машиністи с/г виробництва. Також постійною залишається потреба у лікарях різних спеціальностей (анестезіолог, терапевт, ветеринарної медицини тощо) та медсестрах.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях на 1 лютого 2021 року становив 7148 грн.