17:01 | 31.05.2021
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Новини Тернополя 

Стали відомі деталі вбивства 25-річного тернополянина Павла Гоцка

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Стали відомі попередні причини вбивства 25-річного тернополялянина Павла Гоцка. 

У поліції вчора не повідомляли офіційної інформації, а сьогодні заявили, що це було умисне вбивство і підозрюваного затримали – ним виявився 27-річний житель Тернопільського району. 

Та журналістам 20 хвилин Тернопіль, вдалося з’ясувати обставини конфлікту, що призвело до вбивства, а також отримати висновок судово-медичного експерта. 

Отже, як розповіли друзі вбитого 25-річного Павла Гоцка, він нещодавно повернувся з Португалії, навчався у кооперативному коледжі, не мав дружини та дитини, та мав багато планів на життя. 

Того злощасного ранку, Павло разом з другом Ромою та його дівчиною пішли в магазин. 

У якийсь момент в Роми впав наувушник – компанія хлопців, що стояла неподалік зассіялася – зав’язалася словесна перепалка, яка переросла у бійку. 

Павло заступився за Рому, бо в того була зломана рука. Отримав пару ударів, впав на землю і вже не встав. 

Швидку викликали правоохоронці о 04.54, і о 05.06 ранку 30 травня бригада медиків була уже на місці, та лікарі тільки констатували смерть 25-річного Павла Гоцка. 

Родичам вбитого уже надали висновок судово-медичної експертизи. 

У ньому йдеться: «Закрита краніо-спінальна травма з розривом зчленування між 1 і 2 шийними хребцями та крововиливом у стовбур головного мозку і його шлуночкову систему».

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До того ж, підкреслюємо, на місці і обставинах, при яких нанесли травму: «Напад із використанням тупого предмета з метою вбивства та нанесення ушкодження».

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“Це було не просто вбивство, а жорстоке вбивство! – наполягає швагер Тарач Фучина. – Ми будемо наполягати, аби причетних до смерті Павла покарали.

Світлини з порталу 20 хвилин Тернопіль. 

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