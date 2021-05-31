Стали відомі деталі вбивства 25-річного тернополянина Павла Гоцка

Стали відомі попередні причини вбивства 25-річного тернополялянина Павла Гоцка.

У поліції вчора не повідомляли офіційної інформації, а сьогодні заявили, що це було умисне вбивство і підозрюваного затримали – ним виявився 27-річний житель Тернопільського району.

Та журналістам 20 хвилин Тернопіль, вдалося з’ясувати обставини конфлікту, що призвело до вбивства, а також отримати висновок судово-медичного експерта.

Отже, як розповіли друзі вбитого 25-річного Павла Гоцка, він нещодавно повернувся з Португалії, навчався у кооперативному коледжі, не мав дружини та дитини, та мав багато планів на життя.

Того злощасного ранку, Павло разом з другом Ромою та його дівчиною пішли в магазин.

У якийсь момент в Роми впав наувушник – компанія хлопців, що стояла неподалік зассіялася – зав’язалася словесна перепалка, яка переросла у бійку.

Павло заступився за Рому, бо в того була зломана рука. Отримав пару ударів, впав на землю і вже не встав.

Швидку викликали правоохоронці о 04.54, і о 05.06 ранку 30 травня бригада медиків була уже на місці, та лікарі тільки констатували смерть 25-річного Павла Гоцка.

Родичам вбитого уже надали висновок судово-медичної експертизи.

У ньому йдеться: «Закрита краніо-спінальна травма з розривом зчленування між 1 і 2 шийними хребцями та крововиливом у стовбур головного мозку і його шлуночкову систему».

До того ж, підкреслюємо, на місці і обставинах, при яких нанесли травму: «Напад із використанням тупого предмета з метою вбивства та нанесення ушкодження».

“Це було не просто вбивство, а жорстоке вбивство! – наполягає швагер Тарач Фучина. – Ми будемо наполягати, аби причетних до смерті Павла покарали.





Світлини з порталу 20 хвилин Тернопіль.