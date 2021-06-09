Уродженець Тернопільщини поділився секретом, як в Україні показуватимуть футбольне Євро-2020

Світ на порозі великої події. В найближчу п‘ятницю, 11 червня, стартує Євро-2020. З цього дня магніти усієї землі будуть прикуті до турніру, який УЕФА проводить з 1960 року. Офіційним транслятором є телеканал «Футбол». Шеф-продюсер каналу, уродженець Чортківського району, що на Тернопільщини Іван Гресько розповів, як готувався транслятор до головної події літа.

Тезово розповів про те, що може зацікавити футбольних вболівальників:

«1. У нас оновлена студія. Саме з неї ми вестимо майже усі свої ефіри. Сюди приходитимуть гості, експерти, тренери і гравці. В студіі багато мультимедіа. Ми поставили перед собою завдання, щоб «мовою» футболу став не лише відеоконтент, але й зображення на плазмах. Усе буде зашито в обкладинку, в колаж. Навіть з виключеним звуком, глядачу має бути зрозуміло про що зараз йдеться.

Ще одна коштовна інвестиція – “Tactic PRO”. Ми завершили інсталяцію обладнання, з допомогою якого можна візуалізувати будь-який ігровий епізод, розмалювати його різними кружечками/стрілочками, відтінити, уповільнити або наблизити. Фішок багато. Британський розробник технології, по старій дружбі, за оновлення програмного забезпечення взяв з нас «лише» 25 тисяч фунтів. Тепер про програмиT SHOW”.

Наша ранкова студія. З 10:00 і до 11:00. На усіх попередніх турнірах ми тішили вас розважальним форматом. У 2012-му році це було «Євро, я люблю тебе», у 2014-му – «Олє, Мундіаль», у 2016-му – «Бонжур, Євро». До пандемії, в партнерстві з одним статусним закладом, планували організувати велике шоу з берега Дніпра. Тераса, вода, лодки … усе зіпсував COVID. Відправити 5-6 груп журналістів на турнір також стало проблемою. Тому вирішили сконцентруватися на контенті, що надсилатиме УЕФА. Ведучою «Хайлайт шоу» стане Алла Бублій. Програма буде в ефірі кожного дня, пише “Номер Один“.

Теж саме стосується “EURO NON STOP”. Кожного дня … до і після матчів, і навіть в дні, коли на Євро не гратимуть. Це локомотив наших ефірів. Ведучими будуть Віталій Плецан і Кирило Круторогов. У п‘ятницю, “EURO NON STOP” стартує о 20:00. Далі усі ефіри розпочинатимуться з 14:00. «ВЕЛИКИЙ ФУТБОЛ» ставитиме крапку в ігровому дні. Цих ефірів буде 22. Гадаю, немає змісту робити якийсь візуальний опис проекту. Ви з ним народилися, з ним ви і крокуєте по життю. Команда «Великого футболу» цього разу буде розділена на дві групи. В один день працюватиме пара експертів Левченко/Леоненко. В інший – Вацко/Метревелі. Незмінним залишиться ведучий. Допомагати Олександру Денисову буде нове обличчя проекту – Даша Савіна і стара команда журналістів – очолювана Володимиром Крамаром. Тепер про програми, але з іншого боку. Канал пішов на експеримент. На час Євро ми «залиємо» контентом усі три «Футболи». Для вас не буде різниці на якому з трьох наших каналів дивитися новини, огляди чи студії до матчів. Адже усе буде синхронізовано. Різниця настане лише тоді, коли прийде час матчів, себто о 16:00, 19:00 і 22:00. Ось тоді вам доведеться взяти пульт у руки. На «Футбол 1» будуть прямі трансляції матчу. На «Футбол 3» буде «FAN TALK”. На «Футбол 2» буде MIX цих форматів. Що таке «FAN TALK” ? Це наш новий проект. Ідея зашита в назві. Формат затребуваний на Заході. Але не у нас. У нас поки інша культура. Ми звикли, що розмови про футбол мають бути до або після гри. А «FAN TALK” це студія під час гри. Це альтернативний перегляд матчу в компанії з собі подібними. Підозрюю, що ви не одразу «в’їдете» в те, що вам пропонують. Наші звички, гірші за нас самих. Але на 4-5 день, коли матчі Уельсу, Чехії, Фінляндії чи Македонії вже трохи набриднуть, спробуйте подивитися на гру не очима коментатора, а в товаристві експертів, шоуменів, фанатів та селебриті.

«FAN TALK” – це 46 ефірів.

YouTube. На час Євро офіційний ютуб-канал «Футбол 1/2/3» має усі шанси, якщо не дістатися позначки в 1 000 000 підписників, то бодай наблизитися до космічної вершини. Рано чи пізно ми все одно її підкоримо. Чому б сходження не почати вже. Для тих хто ще не підписаний на ютуб-канал «Футбол 1/2/3» прохання не відкладати. Адже в YouTube ми транслюватимемо усі програми Євро. Де б ви не були – на роботі, в метро, в заторах – без футболу ми вас не залишимо. Для того, щоб ютуб качав вільно було зроблено серйозні інвестиції в інженерні рішення. Обладнання готують досі. Маємо встигнути. Фан-зони. Ми допомагаємо реалізували кілька проектів, щодо публічного показу Євро. Це значить, що тепер є можливість подивитися Євро на великих екранах у публічних місцях. Найбільшу фан-зону організовує Pari Match в компанії з ФК «Шахтар». На «Олімпійському», на матчі Нідерланди – Україна готують щось грандіозне. Ми зацікавлені в тому, щоб усе пройшло успішно. І наше завдання не лише у тому, щоб доставити сигнал до необхідного місця, але й «підсвітити» подію у медіапросторі. Фан-зони на Євро з публічним показом матчів готують у Львові, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Одесі, Вінниці. Запоріжжі, Миколаєві, Черкасах, Умані. В одних містах фан-зони «житимуть» впродовж усього турніру. Десь будуть показувати лише матчі збірної Шевченка. Усім допомагаємо, чим можемо. Проекти для каналу «Україна». Їх виготовляємо також ми. Проектів буде два. Короткі дайджести новин. Але кожного ігрового дня».

Нагадаємо, Іван Гресько народився на Чортківщині. Виступав за футбольні команди «Кристал» (Чортків), «Надія» (Нагірянка). Перші кроки в тележурналістиці робив на тернопільському каналі ТВ-4. Згодом переїхав до Києва, де працював на різних телеканалах. З 2008 року незмінно трудиться на ТРК «Футбол», є одним з тих, хто формує його інформаційну політику.



