На Тернопільщині маленький хлопчик напився … пального

Тривожне повідомлення надійшло 28 травня до правоохоронців Шумського відділення поліції від чергового лікаря районної лікарні. Медик повідомив, що до закладу у важкому стані доправили малолітнього мешканця села Васьківці. Хлопчик отруївся.

Працівники поліції з’ясували, що 4-річний малюк отруївся бензином. Дитина гралася на подвір’ї біля помешкання батьків і, знайшовши в підсобному приміщені пластикову пляшку з пальним, вирішила скуштувати невідомий напій. І хоч випив небагато, для гострого ентерального отруєння цього було достатньо. Пацієнта направили на лікування до обласного центру. Наразі його стан стабільно важкий, хлопчик не приходить до тями.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру обліку злочинів. Слідчі встановлюють детальні обставини нещасного випадку.