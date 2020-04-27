Сумка в пологовий будинок: що взяти з собою майбутній мамі

Будьмо щирими: поява нової людини на світ не лише окутана магією материнства, але й пов’язана з величезним стресом, особливо якщо жінка при надії вперше. До самих пологів варто підготуватися завчасно та зібрати сумку в пологовий будинок. Що варто узяти із собою та як не нахапати зайвого, читайте в матеріалі.

Готуємося завчасно

Під час переймів молодій мамі явно не до збирання сумок, однак і готувати набір з перших тижнів вагітності теж не варто. Оптимальний варіант — місяць-півтора до ймовірної дати пологів. Перед тим, як робити генеральну закупку, поцікавтеся у пологовому будинку, де ви плануєте народжувати, що треба узяти. Наприклад, деякі заклади надають частину медикаментів та елементарних засобів гігієни, а інші порадять узяти необхідне з дому. Якщо у вас є медична страховка, уточніть, які витрати та послуги вона може покрити. Не варто розраховувати, що родичі підвезуть речі, якщо ви щось забудете: пологові будинки — досить закриті для відвідування заклади, тому варто бути напоготові.

Наступне питання — збирати сумку самому чи купити готову. З одного боку, не існує універсальних порад, що треба породіллі, а тому, звісно, краще вибирати усе потрібне самостійно. З іншої сторони, недосвідчена мама у бентежному хвилюванні може не знати, або й попросту забути якусь деталь. А інколи зовсім немає сил та бажання ходити магазинами (що особливо актуально зараз під час карантину). Тоді у пригоді стане зібрана готова сумка. Ціна набору варіюється приблизно від тисячі до півтори, залежно від наповнення. Зручний варіант — купити набір мінімум і докласти необхідні речі за потреби: https://eva.ua/12536/dlja-detej/. Стандартна сумка містить гігієнічні та доглядові засоби для мами й малюка. Розширений набір має вироби для догляду за дитиною у перші дні життя.

Що взяти із собою

З чого почати? Найперше — із самої сумки. Найкращий вибір — пакети або картаті господарські сумки з поліпропілену, з якими ваша бабуся їздила на дачу. Такі вироби вважаються найбільш гігієнічними, а валізи та спортивні сумки можуть бути навіть заборонені.

Підготовку розділяйте на етапи за двома критеріями. Перший: що потрібно у передпологове, на власне пологи та у післяродове відділення. Радимо скласти й четвертий пакет на виписку, але його можуть привезти ті, хто забиратимуть маму з дитям з пологового будинку. Другий: що треба мамі, а що — новонародженому. Окремо зберіть та підготуйте пакет з документами: паспорт, підписана обмінна карта, за наявності — страховий поліс, контракт, пологовий сертифікат.

Тепер розбираємо кожен пакет окремо.

Передпологовий:

одяг та взуття: домашній костюм або халат, тапочки, спіднє, шкарпетки;

постільна білизна та рушник;

предмети особистої гігієни: зубна щітка, паста, гребінець, туалетний папір, антибактеріальне мило, багато вологих серветок (вони знадобляться в майбутньому);

мобільний телефон та зарядка (добре про всяк випадок мати павербанк та навушники);

Пологовий:

резинові або пластикові тапочки;

вода без газу та легкий перекус, наприклад, галети — у разі затяжних переймів;

одноразові пелюшки;

сухі рушники та серветки (до тих, що вже взяли завчасно);

стерильний одяг;

медикаменти — за переліком від пологового будинку

компресійна білизна — за потреби.

Післяпологовий:

особистий посуд;

післяпологовий бандаж;

післяпологові прокладки або звичайні гігієнічні з максимальним показником крапель;

трусики-сіточка;

заживлювальний крем для сосків;

бюстгальтер для годування;

перший одяг для малюка;

пелюшки;

одноразові підгузки.

Про всяк випадок тримайте при собі певну суму грошей готівкою. Одяг та великі речі зручно пакувати у пакети для сміття, які потім знадобляться за прямим призначенням.