Що ремонтуватимуть у Тернополі в 2021 році

Затверджено титульний список капітального ремонту вуличного освітлення Тернопільської громади на 2021-2022 роки

На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради затверджено титульний список капітального ремонту вуличного освітлення Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2022 роки.

Зважаючи на те, що з жовтня 2020 року у Тернополі реалізовується масштабний проєкт «Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Тернополя «Світло без ртуті»», в рамках якого до настання літнього періоду в місті заплановано модернізувати зовнішнє освітлення на близько 50-ти вулицях, у титульному списку зазначено всього шість об’єктів на загальну суму 400 тис. грн.

«Завдяки проєкту, який ми реалізовуємо за підтримки наших партнерів – Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO), є змога заощадити кошти місцевого бюджету на титульному списку вуличного освітлення, та спрямувати їх на капітальний ремонт інших важливих інфраструктурних об’єктів», – додає міський голова Тернополя Сергій Надал.

Відповідно до титульного списку, капітальний ремонт вуличного освітлення заплановано провести за адресами (у м. Тернополі):

* вул. Генерала М. Тарнавського (ділянка між житловими будинками №16 та №22);

* вул. В. Великого (пішохідна доріжка біля житлового будинку №3 в напрямку садового товариства «Ювілейний»);

* вул. В. Великого (біля житлових будинків №9 та №9а);

* вул. Проектна мікрорайону «Пронятин»;

* бульвар Вишневецького (біля житлового будинку №9);

* вул. Овочева.

Нагадаємо, у 2020 році зовнішнє освітлення було оновлено у селах Глядки, Чернихів, Іванківці, а в 2019 році капітальний ремонт вуличних ліхтарів провели і в інших населених пунктах Тернопільської міської територіальної громади, а саме, у селах: Курівці, Чернихів та Малашівці.