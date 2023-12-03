На Тернопільщині автобус з дітьми з’їхав у кювет

3 грудня на Тернопільщині підрозділи ДСНС тричі залучались для буксирування транспортних засобів. Повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Зокрема, в Кременецькому районі, поблизу с. Новостав Шумської ТГ, рятувальники допомогли доправити на тверду ділянку дороги молоковоз. В Загородді Вишнівецької ТГ місцева пожежна команда сел. Вишівець здійснила буксирування вантажного транспорту, що перевозив продукти харчування.

А в с. Нижні Луб’янки Збаразької ТГ Тернопільського району рятувальники відбуксирували з кювету на проїжджу частину дороги автомобіль «Mercedes Sprinter», в якому перебувало 10 дітей та 3 дорослих.