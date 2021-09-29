На Тернопільщині найгірша епідситуація в Україні. Область наближається до «помаранчевої» зони

У п’яти областях України перевищено допустимий показник динаміки госпіталізацій хворих на коронавірус Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська, Черкаська вже декілька днів демонструють показники «помаранчевої» зони карантину. Ці дані оприлюднило Міністерство охорони здоров’я України. В усіх цих областях перевищено допустимий показник динаміки госпіталізацій хворих на COVID-19. Проте, найгірша епідситуація у Тернопільській області – динаміка становить 102,2%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID -19 чи підозрою на коронавірусне захворювання повинна складати не більше ніж 50%.

«Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки є попереджувальним рівнем, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.