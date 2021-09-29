08:00 | 29.09.2021
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На Тернопільщині найгірша епідситуація в Україні. Область наближається до «помаранчевої» зони

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У п’яти областях України перевищено допустимий показник динаміки госпіталізацій хворих на коронавірус❗

Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Тернопільська, Черкаська вже декілька днів  демонструють показники «помаранчевої» зони карантину. Ці дані оприлюднило Міністерство охорони здоров’я України.

В усіх цих областях перевищено допустимий показник динаміки госпіталізацій хворих на COVID-19.

Проте, найгірша епідситуація у Тернопільській області – динаміка становить 102,2%.

✔Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID -19 чи підозрою на коронавірусне захворювання повинна складати не більше ніж 50%.
🔸️«Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки є попереджувальним рівнем, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.

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