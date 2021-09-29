На Тернопільщині невакцинованих працівників деяких професій на допускатимуть до роботи, – Ляшко

Невакцинованих працівників деяких професій не допускатимуть до роботи. Про це сьогодні розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час робочого візиту на Тернопільщину. За його словами, Міністерство охорони здоров’я розробило проєкт відповідного наказу. Ляшко каже, поки що невідомо, які саме професії підпадатимуть під обов’язкову вакцинацію.

“Зараз до цього наказу надходять пропозиції і зауваження, які будуть розглянуті Міністерством охорони здоров’я і після цього він піде уже на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. Після офіційної публікації набере чинності та тільки в такому випадку буде визначено чіткий перелік професій, без вакцинації проти коронавірусу, які не будуть допускатися до роботи. Саме тоді недопуск стане офіційним, який чітко говорить про те, що власник, роботодавець має право робити такі речі”, – каже Ляшко.

За словами Віктора Ляшка, документ не суперечить чинному законодавству, адже стаття 12 закону України про захист від інфекційних хвороб передбачає обов’язкове щеплення окремих категорій населення. Окрім того, під час брифінгу Віктор Ляшко розповів, що керівників медзакладів, які підробляють дані про вакцинацію, планують звільняти з роботи:

“Міністерство охорони здоров’я звернулося до СБУ і Національної поліції з чітким роз’ясненням, як видаються сертифікати, як вони заповнюються, із зазначенням критичних точок, де може бути фактор підробки, для того, щоб ці служби впливали на процес і проводили спецоперації, щоб ми вчасно і якісно виявляли тих, хто займається підробками. Якщо ми будемо виявляти в закладах охорони здоров’я комунальних чи державних те, що лікарі підроблюють довідки, або вносять дані в реєстр, не проводячи щеплення, ми будемо ініціювати відсторонення. Будемо звертатись до міського голови та ініціювати відсторонення керівника закладу. Оскільки керівник закладу також повинен забезпечити процес і контроль за цим процесом”.

Наразі, каже Віктор Ляшко, очікують інформацію від правоохоронців про всі випадки підробки вакцинальних даних чи сертифікатів. Тоді, каже підготують відповідні подання до органів місцевого самоврядування.