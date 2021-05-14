Тернопільський суд звільнив керівника «Християнського центру спасіння» від адміністративної відповідальності

Суддя Тернопільського апеляційного суду розглянув апеляційну скаргу керівника ГО «Християнський центр спасіння» Андрія Т. на постанову Тернопільського міськрайонного суду від 16 березня 2021 року.

Відповідно до матеріалів справи, станом на 26 січня 2021 року Андрій Т. як керівник ГО «Християнський центр спасіння», яка в одному із сіл Бучацького району Тернопільської області надавала соціальні послуги з реабілітації від алкогольної та наркотичної залежності, не забезпечив внесення відомостей про цю організацію до відповідного реєстру, як надавача соціальних послуг.

Такою бездіяльністю Андрій Т. не дотримався вимог Закону України «Про соціальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України № 185 від 03.03.2020 року, за що передбачено відповідальність на підставі ч. 1 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Постановою суду першої інстанції Андрія Т. визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч.1 ст. 164 КУпАП і накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 тис. грн.

В апеляційній скарзі Андрій Т. просив постанову місцевого суду скасувати та, на підставі ст. 22 КУпАП, закрити провадження у справі через малозначність вчиненого ним адміністративного правопорушення, мотивуючи тим, що йому не було відомо про постанову Кабінету Міністрів України №185 від 3 березня 2020 року, якою визначено критерії діяльності надавачів соціальних послуг. На час розгляду справи судом і подання апеляційної скарги виявлене перевіркою правопорушення повністю усунуто,а відомості про ГО «Християнський центр спасіння» внесено до відповідного Реєстру як надавача соціальних послуг. Оскільки організація не отримує прибутки від наданих послуг, просив обмежитись усним зауваженням.

Дослідивши матеріали справи та проаналізувавши зібрані докази в їх сукупності, суддя Тернопільського апеляційного суду з’ясував, що на час складання протоколу ГО «Християнський центр спасіння» була зареєстрована у встановленому законом порядку, діяла відкрито і є неприбутковим громадським об’єднанням. Враховуючи, що вчинене правопорушення має формальний склад і не спричинило істотної шкоди громадським та державним інтересам, а сам Андрій Т. вперше притягується до адміністративної відповідальності і добровільно усунув усі виявлені перевіркою недоліки.

З урахуванням наведеного Тернопільський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу та звільнив Андрія Т. від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням, – повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду.