16:00 | 27.05.2022
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У Тернополі на парафії УГКЦ відкриють центр для допомоги внутрішньо переміщеним особам

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З благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка на парафії УГКЦ св. Василія Великого міста Тернополя, яка знаходиться по вулиці Новий Світ 14, невдовзі відкриють центр допомоги внутрішньо переміщеним особам. Про це повідомляє настоятель храму о. Василь Савків.

sav«Наша парафія не може стояти осторонь і бути байдужою до горя інших людей, – зазначає священник. – Ми разом з парафіянами за підтримки Тернопільсько-Зборівської архиєпархії та Тернопільського благодійного фонду “Карітас” відкриваємо на нашій парафії центр для допомоги внутрішньо переміщеним особам. Тут вони зможуть зможуть тимчасово проживати та безкоштовно харчуватися, а також отримати всі необхідні засоби для життя».

пресслужба архиєпархії

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