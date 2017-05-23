Сьогодні у Тернополі марш у вишиванках

Традиційно 23 травня в Україні відзначають День Героїв. Зі слів очільника Тернополя Сергія Надала, з цієї нагоди у нашому місті відбудеться ряд заходів, зокрема марш у вишиванках, патріотичний концерт та відкриття пам’ятного знаку воїнам, які віддали своє життя за Україну.

«О 17.00 год. від пр. Степана Бандери до площі Героїв Євромайдану пройде урочиста хода у вишиванках, після чого разом з тернополянами покладемо квіти до пам’ятників Героям України та борцям за її Незалежність та відкриємо пам’ятний знак воїнам, що віддали життя за Україну у сквері поруч з площею Героїв Євромайдану, – розповідає Сергій Надал. – Окрім цих подій, на площі Героїв Євромайдану буде організована концертна програма за участю тернопільських виконавців».