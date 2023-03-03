На Тернопільщині перші бійці штурмової бригади «Лють» проходять навчання

Пройшли етапи конкурсного відбору та приступили до навчання першій бійці, які зараховані до об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють». Вони здобудуть нові знання та опанують навички необхідні для виконання службових обов’язків.

Спеціальна підготовка складатиметься з теоретичного та практичного етапів. Бійці вивчатимуть три основних дисципліни: тактичну медицину, вогневу та тактичну підготовку.

До завдань, які виконуватимуть бійці бригади «Лють», належить проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій ворога та знищення противника.

«У нашій навчальній групі представники різних професій, але об’єднанні одним бажанням – хочемо захищати країну від ворога та від його наступу», – зазначає боєць штурмової бригади «Лють» Тарас Костецький.

На заняттях слухачі вивчатимуть правила поводження зі зброєю, відпрацьовуватимуть тактику ведення бою та пройдуть бойове злагодження. Для більшості з них – це кардинально новий досвід. Раніше разом з товаришами фарбував автомобілі для військових, які відправляли на передову, а тепер опановує ази бойової підготовки боєць бригади «Лють» Микола Загоруйко. Почувши про формування воєнного підрозділу поліції нового зразка, чоловік одразу вирішив приєднатися до його лав.

«Я не хочу продовжувати сидіти осторонь, я хочу брати безпосередню участь у звільненні наших територій від окупантів. Я впевнений у нашій Перемозі і хочу її пришвидшити».

Набір до штурмової бригади «Лють» триває. Заявки кандидати можуть подати за онлайн посиланням https://storm.mvs.gov.ua/.ua або звернувшись до Центрів надання адміністративних послуг.