На Тернопільщині під час п’янки побилися сусіди

На Тернопільщині під час розпивання спиртних напоїв побилися сусіди. За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 121 Кримінального кодексу України.

28 лютого бригади швидкої допомоги до лікарні госпіталізувала чоловіка 1959 року народження без свідомості і з відкритою черепно-мозковою травмою.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході розслідування стало відомо, що до потерпілого в гості прийшов 46-річний знайомий. Вони розпивали спиртні напої, а після цього почали сперечатися. В результаті словесної перепалки молодший чоловік почав бити господаря помешкання по тілу та по голові руками. Коли потерпілий втратив свідомість, його гість пішов відпочивати.

Тіло непритомного чоловіка виявили дільничні офіцери поліції. Вони прийшли до помешкання в рамках превентивних заходів, оскільки господар неодноразово судимий і перебуває під адміністративним наглядом. Його кривдник спав. Правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу та швидку.

У ході встановлення деталей стало відомо, що 46-річний гість у місцях позбавлення волі провів 22 роки свого життя. Він притягувався до відповідальності за майнові та наркозлочини.

Тепер постане перед судом ще й за тяжкі тілесні ушкодження. Його затримали та оголосили підозру відповідно до статті 121 ККУ. Потерпілий у важкому стані в реанімації. Триває слідство.