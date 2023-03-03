Ви замовляєте «Тайну вечерю», а тернопільські волонтери всі кошти перетворять на «очі» в небі для ЗСУ!

Спільно з Тарас Малиновський та його майстернею Вензелик оголошено продаж на замовлення п’яти картин «Таємна вечеря». Усі кошти будуть направлені на закупівлю безпілотного комплексу для бригади сталевих Янголів Маріуполя.

Картини виготовляються у техніці 3D-гравіювання. Покрите олією з воском для дерева. Термін виготовлення від 2 тижнів (терміни уточнюйте при замовленні).

Для замовлення Вам потрібно:

1. Обрати формат картини:

– 40х21 см – 1420 грн.

– 50х26 см – 2210 грн.

– 60х32 см – 3260 грн.

2. Написати в приват Тарасу для уточнення деталей і після оплати скидаєте скрін.

3. Повну суму перераховуєте на рахунок нашого Фонду БФ «Створені Перемагати»⤵️

📌Гривневий рахунок

UA643052990000026000033303711

БО Благодійний фонд «Створені перемагати»

ЄДРПОУ: 44710597

або

📌Монобанка фонду «СТВОРЕНІ ПЕРЕМАГАТИ»

🔗Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/2h16hnePXc