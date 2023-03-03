Ви замовляєте «Тайну вечерю», а тернопільські волонтери всі кошти перетворять на «очі» в небі для ЗСУ!
Спільно з Тарас Малиновський та його майстернею Вензелик оголошено продаж на замовлення п’яти картин «Таємна вечеря». Усі кошти будуть направлені на закупівлю безпілотного комплексу для бригади сталевих Янголів Маріуполя.
Картини виготовляються у техніці 3D-гравіювання. Покрите олією з воском для дерева. Термін виготовлення від 2 тижнів (терміни уточнюйте при замовленні).
Для замовлення Вам потрібно:
1. Обрати формат картини:
– 40х21 см – 1420 грн.
– 50х26 см – 2210 грн.
– 60х32 см – 3260 грн.
2. Написати в приват Тарасу для уточнення деталей і після оплати скидаєте скрін.
3. Повну суму перераховуєте на рахунок нашого Фонду БФ «Створені Перемагати»⤵️
📌Гривневий рахунок
UA643052990000026000033303711
БО Благодійний фонд «Створені перемагати»
ЄДРПОУ: 44710597
або
📌Монобанка фонду «СТВОРЕНІ ПЕРЕМАГАТИ»
🔗Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/2h16hnePXc