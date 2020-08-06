На Тернопільщині першого вересня шкільних лінійок ймовірно не буде

Не проводити шкільних лінійок першого вересня рекомендує Міністерство освіти і науки України. День знань учні зможуть відзначити окремо у своїх класах. Повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

У програмі “Тема дня” Хома розповіла, що МОН рекомендує відмовитися від масових заходів на перше вересня. За її словами, остаточне рішення прийматимуть навчальні заклади:

“Рекомендація МОНу, щоб навчальний рік і свято Першого дзвоника відбувалося в кожному класі, щоб це не були гучні і масові заходи, а саме кожен керівник навчального закладу провів перший дзвоник з учнівським колективом одного класу. Ми маємо розуміти, що це рекомендації. Але як проводити перше вересня, рішення приймають навчальні заклади. Відповідно до нового закону про загальну середню освіту, маємо автономію навчальних закладів. Тобто велику кількість повноважень передано керівникам навчальних закладів”.

Якщо Тернопільщина перед початком навчального року потрапить до “червоної” зони, то школи проводитимуть дистанційне навчання. Відповідне рішення прийматиме Кабмін.

“Якщо говорити про червону зону, в якій є місто Тернопіль, і це стосуватиметься саме навчання, то рекомендації головного санітарного лікаря, щоб навчання у таких зонах відбувалося дистанційно. Наразі маємо рекомендації, щоб діти у навчальних класах, де є більше дітей від двадцяти, ділилися на підгрупи і навчання відбувалося позмінно. Виходить, що педагогічний працівник має виконувати подвійну роботу. Це стосується і вихователів груп продовженого дня. Проводитиметься вимірювання температури. Якщо це початкова школа, то вчитель мав би приймати дітей на вулиці, вихователь групи продовженого дня у цьому випадку міг би йому допомагати”, – розповіла Хома.

Суспільне