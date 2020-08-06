Ситуація складна: у інфекційному відділенні Чортківської лікарні – 20 хворих на коронавірус

Послаблення карантину за жодних умов НЕ скасовує правил безпеки щодо COVID-19! Жителі Чорткова та громади все частіше зловживають послабленням карантину, не дотримуються соціальної дистанції та не використовують засоби індивідуального захисту. Внаслідок цього протягом кількох останніх тижнів у нашому регіоні фіксується стрімкий ріст захворюваності на коронавірусну інфекцію.

«Станом на сьогодні, 6 серпня, у інфекційному відділенні Чортківської районної лікарні на стаціонарному лікуванні із діагнозом COVID-19 перебуває 20 людей. Один із них підключений до апарату штучної вентиляції легень. Всі хворі із Чортківського району. Ситуація критична, і це м’яко сказано», – розповів завідувач інфекційного відділення Ігор Шкварок.

«Оскільки ліжко-місць не вистачає, а тенденція із захворюваністю лише погіршується, прийняли рішення облаштувати у максимально короткі терміни ще одну палату інтенсивної терапії. Окрім того, для неї потрібно збудувати санвузол та душові. На це все потрібно кошти… На жаль, районна влада та волонтери ситуацією не цікавились давно. Парадоксально, але коли ситуація не була такою гострою, нам приділяли значно більше уваги, аніж зараз», – далі веде Ігор Шкварок. Варто зауважити, що три апарати штучної вентиляції легень, гроші на котрі збирали цілим світом через щоденні відеозвернення Володимира Шматька разом із ГО «Центр Ініціатива» Олександра Хотюка (2 млн 100 тис. грн), за декілька місяців врятували не один десяток життів! Дякуємо! Нагадуємо, що згідно з постановою Кабінету Міністрів №641 «Про встановлення карантину та впровадження посилених протиепідемічних заходів…», залежно від епідеміологічної ситуації за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусу всі регіони країни розділені на кілька зон – зелену, жовту, помаранчеву та червону. Потрапивши до червоної зони, у Чорткові знову зупинять роботу громадського транспорту, закриють ТРЦ, кафе, ресторани, спортзали тощо. Щоб цього уникнути, насправді потрібно зовсім небагато. Адже ризик захворювання знижується майже до нуля при використанні масок, рукавичок, антисептиків та дотримання соціальної дистанції! Будьте відповідальними та свідомими!