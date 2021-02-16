На Тернопільщині під час першого етапу планують вакцинувати понад 1700 медиків, які безпосередньо надають меддопомогу хворим на COVID-19

В управлінні охорони здоров’я ТОДА відбулась онлайн-нарада за участі: заступника начальниці Управління охорони здоров’я ТОДА Лідії Чайковської, головного спеціаліста відділу надання медичної допомоги населенню УОЗ ТОДА з питань сімейної медицини Марії Сельської, Головного державного санітарного лікаря Тернопільщини, в.о. директора Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ Оксани Чайчук.

Участь в онлайн нараді взяла й експерт за напрямком «Імунопрофілактика та епіднагляд вакцинокерованих інфекцій» УОЗ ТОДА, заступник генерального директора (головного лікаря) КНП «Тернопільський обласний центр громадського здоров’я» ТОР Марія Павельєва, а також керівники медзакладів Тернопільщини.

Загалом, актуалізовано питання вакцинації проти COVID-19 в області.

За попередньою інформацією, уже цього місяця в Україні розпочнеться вакцинація від коронавірусу. Перший етап кампанії з вакцинації розпочнеться з «першої хвилі» імунізації від COVID-19. «Перша хвиля» стартуватиме, як тільки-но в регіони поступлять партії вакцин.

– Вакцини проти COVID-19 є критично важливими у боротьбі з пандемією у поєднанні з ефективним тестуванням та застережними заходами, які вже застосовуються – наголосила Лідія Чайковська – Ми бачимо, які загрози та виклики несе COVID-19. Карантин не триватиме вічно. Увесь світ іде шляхом вакцинації проти коронавірусної інфекції. І нам теж потрібно його розпочати.

У цілому, обласна система охорони здоров’я готова до організації вакцинації населення.

Про те, що на Тернопільщині під час першого етапу планують вакцинувати понад 1700 медиків, повідомила експерт за напрямком «Імунопрофілактика та епіднагляд вакцинокерованих інфекцій» УОЗ ТОДА, заступник генерального директора (головного лікаря) КНП «Тернопільський обласний центр громадського здоров’я» ТОР Марія Павельєва.

Вона наголосила, що, власне, сама вакцинація проводитиметься безоплатно і лише на добровільних засадах та за інформованою згодою.