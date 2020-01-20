На Тернопільщині під час сварки батько смертельно травмував сина

Тіло власного сина виявив у будинку житель одного із сіл Тернопільського району. Викликала швидку та поліцію бабуся потерпілого. Медики констатували смерть чоловіка. Попередня причина – відкрита черепно-мозкова травма з переломами кісток черепа та крововилив.

Під час огляду експерти виявили численні тілесні ушкодження. У ході перевірки з’ясувалося, що до смерті 28-річного жителя району причетний рідний батько.

Підозрюваний розповів, що 15 січня прийшов додому і ліг спати, оскільки був у стані алкогольного сп’яніння. За хвилин 30 прийшов нетверезий син і почав шуміти.

Батько вийшов на шум і між чоловіками виникла суперечка. В результаті шарпанини кожен неодноразово падав з висоти власного зросту. Після сварки обидва пішли спати.

Проте вранці молодший із дебоширів не прокинувся. У скоєному батько зізнався. Йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 121 частина 2 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області