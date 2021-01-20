12:28 | 20.01.2021
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині після занурювання у крижану воду довелося рятувати двох людей

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19 січня на свято Водохреща чимало людей занурювалися у крижану воду.  Є й такі, яким це не пішло на користь.  Про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

Так, о 10. 40 бригада швидкої виїжджала у с. Велика Березовиця, до джерела біля каплички. 30-річна пацієнтка, після пірнання в крижану воду, стала погано почуватися й втратила свідомість… До приїзду швидкої жінка опритомніла, її напоїли гарячим чаєм. Як з’ясувалося, пацієнтка страждає на синдром Рейно – гіперспазм судин при контакті з холодом. Тобто після такої крижаної купелі жінка могла й не вижити… Із діагнозом загальне переохолодження, синдром Рейно, артеріальна гіпертензія пацієнтку, після надання оперативної медичної допомоги, залишено на місці події, на родичів.

Схожа пригода трапилася 19 січня у с. Лошнів Теребовлянського району, куди о 17.45 виїжджала районна бригада швидкої допомоги. 22-річного чоловіка, після купання у ставі, почало судомити… Після оперативного надання медичної допомоги пацієнта, з діагнозом загальне переохолодження, шпиталізовано у Теребовлянську райлікарню.

 

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