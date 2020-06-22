14:25 | 22.06.2020
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На Тернопільщині стіна старої будівлі обвалилася на автомобіль

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22 червня  у селищі Гримайлів Гусятинського району відбулось часткове руйнування зовнішньої стіни двохповерхової житлової будівлі на площі 20 м.кв. Дана будівля споруджена ще у 1918 році. Внаслідок падіння стіни пошкоджено автомобіль «Газель». Потерпілих немає, – повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.
Оперативна група Гусятинського районного відділу у складі комісії прибула на місце події для встановлення обставин та масштабів руйнування.

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