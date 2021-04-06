На Тернопільщині податківці викрили схему ухилення від оподаткування на понад 7,3 млн гривень

Фахівці відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Тернопільській області спільно із працівниками оперативного управління ГУ Нацполіції у Тернопільській області викрили факт умисного ухилення від сплати податків на суму 7,3 млн гривень. У цій схемі були задіяні службові особи низки підприємств, зареєстрованих на території Львівської, Волинської, Чернігівської, Сумської, Херсонської областей. Вказані суб‘єкти господарювання здійснили оформлення безтоварних операцій з одним із підприємств Тернопільщини задля мінімізації сплати коштів до бюджету або отримання (відшкодування) із бюджету цих коштів в сумі 6,7 млн гривень.

Крім того, посадові особи тернопільського підприємства внаслідок виплати пов‘язаним особам доходів на суму 2,9 млн грн, що перевищує суму заборгованості, внесли неправдиву інформацію у податкову звітність. Відтак державний бюджет недоотримав 582,1 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Вказані операції проведені з метою конвертації грошових коштів у готівку та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

На даний час прийнято рішення про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, слідчі дії тривають.