21 людина померла: 513 нових випадків COVID-19 на Тернопільщині (офіційно)
513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 06 квітня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 21
– чоловік 66 р. м. Кременець
– жінка 77 р. Чортківський район с. Дзвиняч
– чоловік 77 р. м. Тернопіль
– чоловік 69 р. Тернопільський район с. Петриків
– жінка 65 р. Тернопільський район с. Полупанівка
– жінка 57 р. Чортківський район с. Мушкарів
– жінка 76 р. Чортківський район с. Сапогів
– чоловік 24 р. Тернопільський район с. Великі Гаї
– чоловік 63 р. Тернопільський район с. Серединки
– жінка 74 р. Чортківський район м. Копичинці
– жінка 79 р. м. Тернопіль
– чоловік 78 р. м. Тернопіль
– чоловік 69 р. Тернопільський район с. Волосівка
– жінка 66 р. м. Зборів
– жінка 86 р. м. Теребовля
– жінка 82 р. Тернопільський район смт Микулинці
– чоловік 66 р. Кременецький район м. Почаїв
– жінка 26 р. м. Бережани
– чоловік 75 р. м. Тернопіль
– жінка 70 р. м. Тернопіль
– чоловік 60 р. Чортківський район с. Увисла
одужало – 308 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1185
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 57662 особи;
одужало – 46777 осіб;
летальних випадків – 851 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 6134 (5313 одужало, 90 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1297 (1120 одужало, 25 летальних)
– Тернопільський район – 34795 (27934 одужало, 479 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 15827 (12686 одужало, 214 летальних)
– Чортківський район – 16733 (13530 одужало, 279 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2343 (1785 одужало, 20 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (46 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 4
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 3
• Вишнівецька селищна ОТГ – 3
• Кременецька міська ОТГ – 19
• Лановецька міська ОТГ – 9
• Лопушненська сільська ОТГ – 1
• Почаївська міська ОТГ – 3
• Шумська міська ОТГ – 4
Тернопільський район (402 особи):
• Байковецька сільська ОТГ – 6
• Бережанська міська ОТГ – 15
• Білецька сільська ОТГ – 3
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 7
• Великобірківська селищна ОТГ – 1
• Великогаївська сільська ОТГ – 4
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 10
• Зборівська міська ОТГ – 2
• Золотниківська сільська ОТГ – 1
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 4
• Козлівська селищна ОТГ – 1
• Купчинецька сільська ОТГ – 1
• Микулинецька селищна ОТГ – 1
• Нараївська сільська ОТГ – 1
• Озернянська сільська ОТГ – 1
• Підволочиська селищна ОТГ – 7
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 2
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 14
• Скориківська сільська ОТГ – 7
• Теребовлянська міська ОТГ – 4
• Тернопільська міська ОТГ – 310
Чортківський район (65 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 2
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1
• Борщівська міська ОТГ – 23
• Бучацька міська ОТГ – 3
• Васильковецька сільська ОТГ – 1
• Гримайлівська селищна ОТГ – 11
• Гусятинська селищна ОТГ – 2
• Заводська селищна ОТГ – 1
• Заліщицька міська ОТГ – 1
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 4
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 0
• Монастириська міська ОТГ – 0
• Нагірянська сільська ОТГ – 1
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 0
• Товстенська селищна ОТГ – 1
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 8
• Чортківська міська ОТГ – 5