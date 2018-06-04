Незвичний випускний, у дусі «стиляг» відбувся у дитсадку Тернополя

Вихованці дитячого садка №3 “Країна дитинства” м. Тернополя завершили останній рік тут ретро-вечіркою. Під композиції 50-х років “винуватці” дійства – красуні, «гангстери», стиляги-хлопці — стали випускниками.

Діти танцювали запальні танки «Бугі-вугі» та «Рок-н-рол», розповідали вірші, співали. Ретро-вечірка оживила позитивним настроєм і радісними емоціями випускників, гостей свята. Отримавши довгоочікувані дипломи, стиляжні випускники відпустили в небо повітряні кульки з надією, що їх бажання збудуться і вони повернуться до садочка уже дорослими.

Попереду їх чекають шкільні роки з великими і маленькими перемогами, новими відкриттями, досягненнями і подоланням перших життєвих перешкод.

Вихователь Надія Вікторівна Медведчук.