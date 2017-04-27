П’яний іноземець у Тернополі заліз на авто перед поліцейськими

Патрулюючи вулицю Протасевича, інспектори виявили автомобіль Hyundai Tiburon в якого не підсвічувався державний номерний знак. Це трапилося близько 4 години ранку, 26 квітня.

У 23-річного водія, громадянина Нігерії, патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Тест на стан алкогольного сп’яніння він погодився пройти на місці. Результат – 0,81 проміле алкоголю в крові.

«Я лише з друзями випив бокал пива», – виправдовувався правопорушник. На водія патрульні склали протокол за ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння) та винесли постанову за ст.126 КУпАП (Керування без відповідних документів).