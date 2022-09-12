На Тернопільщині попрощалися з трьома військовослужбовцями: Олександром Дичком, Дмитром Антикузом та Григорієм Смачилом.

У Козлівській громаді провели в останню дорогу Олександра Дичка. Бійцю було 32 роки. Служив гранатометчиком. Про це розповів Суспільному заступник голови Козлівської селищної ради Юрій Луцишин.

Військовослужбовець Олександр Дичко. Фото: Козлівська ТГ

За його словами, Олександр Дичко загинув 6 вересня на Херсонщині. Перед цим було два бої, з яких військовослужбовцям вдалося вийти живими. 2 вересня під час третього зіткнення з їхньої групи у складі 12 бійців семеро загинули на місці, п’ятеро потрапили в лікарню. Серед поранених був і Олександр. Чотири дні боровся за життя, мав складні травми хребта.

За кілька годин до бою, з якого більшість не повернеться. Фото: Козлівська ТГ

“Олександра я знав особисто. Це була світла, чесна, порядна людина. В селі ніхто про нього не скаже поганого слова. Ворогів не мав. Служив у ЗСУ з 2014 року. Постійно потрапляв у найгарячіші точки. Брав участь у боях під Дебальцевим. Під час повномасштабної війни теж воював у надскладних умовах, у недосяжних місцях. Наші волонтери ніяк не могли доставити до нього допомогу. Лише човном інколи вдавалося переправити туди, на місце дислокації в Запорізькій області, потрібні речі. В нас із громади воює зараз 95 бійців. Одного разу ми відправили йому відремонтовану “Ниву”. На жаль, за тиждень вона повністю згоріла під час бою”, – каже Юрій Луцишин.

На похорон зібралася майже тисяча людей.

“Напередодні ми зустрічали тіло. Труну привезли пізно ввечері половина одинадцятої. Був дощ, холодно і вітряно. Наше село від траси розташоване за сім кілометрів. Я, коли побачив, як багато людей вийшли на дорогу з лампадками, плакав у прямому розумінні цього слова…”, – говорить заступник голови селищної ради.

Похоронна процесія за Олександром Дичком. Фото: Козлівська ТГ

Поховали Олександра Дичка на місцевому кладовищі у Козлові. Вибрали місце недалеко від входу на цвинтар. У нього залишилися батьки, брат, сестра, дружина і прийомний син.

У Козові поховали 26-річного Дмитра Антикуза.

Панахида за Дмитром Антикузом. Фото: Козівська ТГ

Хлопець був родом з Донеччини. Унаслідок повномасштабного вторгнення його сім´я знайшла прихисток у Козівській громаді, а Дмитро став на захист України. Про це повідомили на сторінці Козівської селищної ради у соцмережі.

Похоронна процесія за Дмитром Антикузом. Фото: Козівська ТГ

Служив Дмитро Антикуз у розвідувально-штурмовому підрозділі. Загинув на херсонському напрямку.

У селі Олесине Козівської громади попрощалися також з бійцем ЗСУ Григорієм Смачилом.

Під час похорону Григорія Смачила. Фото: Козівська ТГ

Військовий перебував у лавах Збройних сил України з початку повномасштабної війни. Загинув у Балаклійському районі на Харківщині.

Прощання з Григорієм Смачилом. Фото: Козівська ТГ

“Сумно і боляче від усвідомлення, що ворог знищує молодих людей, життя яких на старті, в розквіті, яким лише ростити дітей і будувати Україну. Віримо, що їхня жертва не марна”, – йдеться у повідомленні.

Суспільне