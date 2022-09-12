14-15 вересня у Тернополі до окремих будинків на просп. Злуки буде тимчасово припинено водопостачання

Як повідомляє КП «Тернопільводоканал», у зв’язку з перепідключенням нової мережі на просп. Злуки, з 09:00 год. 14 вересня до 20:00 год. 15 вересня буде припинено водопостачання за адресами: просп. Злуки, 33, 35.

На верхніх поверхах багатоквартирних будинків житлового району «Канада» може спостерігатися низький тиск води.

Попередньо роботи планувалося провести 12-13 вересня, однак з технічних причин їх перенесено на пізніший термін.

Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності й закликає заздалегідь запастися водою.