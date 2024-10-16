На Тернопільщині посилять контроль за роботою МСЕК

Начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода провів нараду з головами медико-соціальних експертних та лікарсько-консультативних комісій області та представниками правоохоронних структур. Основним питанням зустрічі стало забезпечення прозорої та ефективної роботи цих комісій. Про це повідомили у Тернопільській ОВА.

В’ячеслав Негода наголосив, що робота комісій має бути організована так, щоб усі звернення до МСЕК були об’єктивними та справедливими. Також очільник краю закликав до відкритості процесу (окрім персональних даних пацієнтів) та зобов’язав департамент охорони здоров’я здійснювати моніторинг. Водночас правоохоронні органи будуть співпрацювати з МСЕК з для запобігання правопорушенням. Йдеться, зокрема, про випадки надання неправдивих довідок про інвалідність для ухилення від мобілізації.

“Особливу увагу приділили реформуванню медико-соціальної експертизи, запропонованим Міністерством охорони здоров’я. Головна мета його – максимальне повернення людей з інвалідністю до соціуму, з урахуванням їхніх потреб, та створення прозорих механізмів оцінки стану здоров’я. Основні зміни включають перенесення процесу експертизи до кластерних лікарень, цифровізацію процесів через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ), запровадження чітких критеріїв для направлення на експертизу та можливість сімейним лікарям направляти пацієнтів без необхідності додаткового залучення ЛКК”, – йдеться у повідомленні.