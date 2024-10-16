Подарунок за плідну співпрацю? Студентка-донька Труша “купила” квартиру в Тернополі

Дані з реєстру нерухомості вказують, що Труш Анастасія Володимирівна 19 березня 2021 року стала власницею квартири на масиві Дружба (прямо над парком “Сопільче”) за адресою Провулок Цегельний, 1Д (ЖК “День і ніч”) загальною площею 67 кв.м.

Ця квартира не відображена у декларації Володимира Любомировича за 2021 звітний рік, адже донька на той час набула повнолітнього віку. Тоді Анастасія вже навчалася у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Сам Володимир Труш, як відомо, у Тернополі мешкав на орендованій квартирі.

В інтерв’ю «Номер 1», яке вийшло 23 липня 2021 року, дружина Володимира Труша, пані Ірина, зазначила, що у 2020 році Анастасія мріяла скласти ЗНО і вступити до ВНЗ, мовляв, це їй вдалося. За її словами, у 2021 році вона вже навчалася у Львові і у неї був хлопець.

Отже, очевидно, що квартиру першокурсниця Анастасія Володимирівна придбати своїми силами не могла. Та й навіщо їй це було робити, якщо на той час вона проживала у Львові?

Телепремія “Гордість Тернопілля”. Володимир Труш – переможець в номінації “Політик року”. Поруч дружина та донька з хлопцем.

Кілька запитань:

Для чого та за які кошти пан Труш придбав квартиру ціною 60 тис. доларів у Тернополі, в якій ніхто не проживає? Чому він не вказав ці кошти у декларації, якщо придбав її своїм коштом легально? Якщо квартиру купувала донька, скажімо, їй хтось з родичів або хлопець подарували кошти на квартиру – для чого вона придбала нерухомість у Тернополі, у якому вже не проживала? Чому не придбати квартиру у Львові?

Звісно, логічних відповідей на ці запитання не існує. Крім однієї – гроші, або ж сама квартира, корупційні, отримані Володимиром Любомировичем за певні послуги. З огляду на здачу будинку у 2020 році, принаймні квартира, як об’єкт нерухомості, зареєстрована саме тоді, та на тлі існуючої інформації на тісну співпрацю Володимира Труша із Сергієм Надалом, можна зробити висновок, що квартиру тодішньому голові ОДА надано саме міським головою Тернополя за певні послуги.

Утім, можемо також припустити, що зазначена кватрира була подарована Володимиру Трушу на річницю його призначення в Тернопільську область – указ про призначення Володимира Труша головою Тернопільської ОДА президент підписав саме 19 березня. Така собі вдячність Сергія Віталійовича за плідну співпрацю.

Ще раз, жодної доцільності купляти цю квартиру у Трушів не було. А якщо вони її і купляли, то навіщо ховали в якості придбання студентки-доньки.

Правоохоронців закликаємо вважати цей матеріал заявою про злочин.

Нагадаємо, скандальний тендер щодо закупівлі спальників для переселенців вилився у кримінальне провадження. Однак крайнім зробили лише постачальника. Про інших потенційних учасників оборудки, а саме представників Тернопільської мерії, в повідомленні поліції навіть не згадують

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