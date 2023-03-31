На Тернопільщині працюватимуть лише стаціонарні “Пункти незламності”
Це військова адміністрація, три районних адміністрації, також органи місцевого самоврядування. Мобільні “Пункти незламності” перейшли в режим “готові до розгортання”. Таке рішення прийняли на Раді оборони області.
Під час брифінгу начальник ГУ ДСНС у Тернопільській області Віктор Маслей розповів,що в разі необхідності, ДСНС в будь-який момент готові розгорнути додаткові пункти. Про це відразу поінформують громадськість.
“Якщо почнуться перебої з електроенергією, або буде інша якась потреба, за рішенням Ради оборони, ми протягом години часу зможемо розгорнути на будь-якій локації мобільний “Пункт незламності”, – сказав Віктор Маслей.
Станом на сьогодні, 45 Пунктів незламності, які розташовані у сільських місцевостях, перейшли у режим “готові до відкриття”. У робочому режимі функціонують 30.111:34